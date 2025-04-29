البيت الأبيض يحتفل بعيد ميلاد ميلانيا ترامب

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نشر البيت الأبيض مجموعة من الصور المميزة للسيدة الأولى احتفالًا بعيد ميلادها الخامس والخمسين، مسلطًا الضوء على أبرز لحظاتها خلال فترة وجودها في البيت الأبيض.

وتزامن عيد ميلاد ميلانيا مع وجودها إلى جانب الرئيس دونالد ترامب في روما، حيث شاركا في جنازة البابا فرنسيس بمدينة الفاتيكان، قبل أن يفترقا لاحقًا في مطار نيوارك بالولايات المتحدة.

ورغم غياب أي تهنئة رسمية من ميلانيا أو ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن البيت الأبيض احتفى بالمناسبة عبر نشر 20 صورة للسيدة الأولى، بينها لقطات لها خلال احتفال عيد الفصح، وجولتها في الأهرامات بمصر، ورقصها مع الرئيس، إضافة إلى زيارتها قاعدة سيغونيلا الجوية في صقلية، ومشاركتها في الترويج لمبادرة "كن الأفضل"، وتحليقها على متن طائرة "مارين وان".

وعُرفت ميلانيا خلال فترة وجودها في البيت الأبيض بحرصها على الخصوصية وجدول أعمال عام محدود، حيث ركزت على دعم قضايا اجتماعية من خلال منبرها الرسمي، من بينها دعم مشروع قانون لمكافحة صور الانتقام الإباحية خلال زيارة نادرة قامت بها الشهر الماضي إلى مبنى الكابيتول.

وفي سياق آخر، وقبل أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية، وقّعت ميلانيا صفقة مع أمازون تبلغ قيمتها نحو 40 مليون دولار لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها، ستكون السيدة الأولى المنتجة التنفيذية له.

ونقل موقع Page six عن مصدر مطلع أن ميلانيا أصبحت أكثر راحة وثقة في التحدث أمام الجمهور، كما باتت أكثر تحكمًا في صورتها العامة التي تدر عليها ملايين الدولارات.

وتشير مصادر إلى أن المشروع يُنظر إليه كجزء من مساعٍ لتحسين العلاقة بين مؤسس أمازون والرئيس ترامب.

وفي سياق متصل، حرص عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب، مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومديرة إدارة الأعمال الصغيرة كيلي لوفلر، على تهنئة ميلانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الرئيس يستعد للاحتفال بعيد ميلاده في 14 يونيو، بالتزامن مع عرض عسكري كبير تخطط إدارته لتنظيمه بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي.