حادث دهس مروّع في أميركا.. ومقتل 4 أطفال!

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لقي أربعة أطفال مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعد أن اقتحمت سيارة مبنى يستخدم لبرنامج ما بعد المدرسة في بلدة تشاتام، القريبة من مدينة سبرينغفيلد، بعد ظهر يوم الإثنين، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، أن الحادث وقع حوالي الساعة 3:20 مساءً، عندما صدمت مركبة ثلاثة أشخاص خارج المبنى، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، ثم واصلت سيرها واقتحمت المبنى من جهة، ودهست شخصاً آخر داخله، قبل أن تخرج من الجهة الأخرى.

وأوضح تارتر أن السائق، الذي كان بمفرده داخل السيارة، لم يتعرض لأي إصابات، وتم نقله إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية. ولم توضح السلطات بعد ما إذا كان قد تم اعتقاله أو وضعه قيد الاحتجاز.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أفادت شرطة ولاية إلينوي أن الضحايا الأربعة تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً، بينما أُصيب عدد آخر من الأشخاص ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

من جانبه، عبّر حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، عن "الصدمة والحزن العميق" إزاء ما حدث، قائلاً في بيان: "قلبي مثقل بالحزن على هذه العائلات وما تمر به من ألم لا يمكن تصوره، وهو شيء لا يجب أن يعيشه أي والد". وأكد أن مكتبه يتابع تطورات الوضع ومستعد لتقديم أي دعم لازم.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحادث، كما لم يُحدد ما إذا كان ناتجاً عن فعل متعمد أو حادث عرضي، في ظل استمرار التحقيقات من قبل شرطة الولاية.

وتُعد بلدة تشاتام منطقة سكنية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، وتقع على بُعد أميال قليلة من مدينة سبرينغفيلد، عاصمة ولاية إلينوي.