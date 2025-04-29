living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حادث دهس مروّع في أميركا.. ومقتل 4 أطفال!

29
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي أربعة أطفال مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، بعد أن اقتحمت سيارة مبنى يستخدم لبرنامج ما بعد المدرسة في بلدة تشاتام، القريبة من مدينة سبرينغفيلد، بعد ظهر يوم الإثنين، وفق ما أعلنت السلطات.
 
وقال نائب رئيس شرطة تشاتام، سكوت تارتر، أن الحادث وقع حوالي الساعة 3:20 مساءً، عندما صدمت مركبة ثلاثة أشخاص خارج المبنى، ما أدى إلى وفاتهم على الفور، ثم واصلت سيرها واقتحمت المبنى من جهة، ودهست شخصاً آخر داخله، قبل أن تخرج من الجهة الأخرى.
 
وأوضح تارتر أن السائق، الذي كان بمفرده داخل السيارة، لم يتعرض لأي إصابات، وتم نقله إلى المستشفى لتقييم حالته الصحية. ولم توضح السلطات بعد ما إذا كان قد تم اعتقاله أو وضعه قيد الاحتجاز.
 
وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أفادت شرطة ولاية إلينوي أن الضحايا الأربعة تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاماً، بينما أُصيب عدد آخر من الأشخاص ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
 
من جانبه، عبّر حاكم ولاية إلينوي، جي بي بريتزكر، عن "الصدمة والحزن العميق" إزاء ما حدث، قائلاً في بيان: "قلبي مثقل بالحزن على هذه العائلات وما تمر به من ألم لا يمكن تصوره، وهو شيء لا يجب أن يعيشه أي والد". وأكد أن مكتبه يتابع تطورات الوضع ومستعد لتقديم أي دعم لازم.
 
ولم تُعرف حتى الآن أسباب الحادث، كما لم يُحدد ما إذا كان ناتجاً عن فعل متعمد أو حادث عرضي، في ظل استمرار التحقيقات من قبل شرطة الولاية.
 
وتُعد بلدة تشاتام منطقة سكنية صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 15 ألف نسمة، وتقع على بُعد أميال قليلة من مدينة سبرينغفيلد، عاصمة ولاية إلينوي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout