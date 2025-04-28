انقطاع الكهرباء بأوروبا يتسبب في اضطراب خدمات الأنترنت بالجزائر

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كشفت الحكومة الجزائرية اليوم الإثنين، أن اضطرابات قد تمس شبكة الأنترنت بالجزائر خلال الساعات القليلة المقبلة.



وقالت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال في الجزائر، إن انقطاع الكهرباء بأوروبا قد يتسبب في انقطاعات واختلالات في خدمة الأنترنت.

وأشارت إلى أن "جزءا من محطات الجزائر الخاصة بأنظمة الكوابل البحرية الموجودة أساسا في المدن الساحلية الإسبانية، قد تتأثر بهذا الوضع الاستثنائي"، وذلك على الرغم من "اتخاذها إجراءات وقائية بتجهيز أنظمة احتياطية تشمل التوفير الاحتياطي للطاقة عن طريق البطاريات والمولدات الكهربائية، لضمان استمرارية الخدمات لفترة زمنية محددة".



