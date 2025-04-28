صديقة الأميرة الراحلة ديانا تكشف سراً عن حياة الأمير هاري

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أحدثت صديقة مقربة من الأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة بما كشفته عن حياة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، مشيرة إلى أن دوق ساسكس يفتقد بشدة لدوره الملكي.

وأكدت الصحافية الاميركية تينا براون في حديثها لصحيفة "تلغراف" البالغة من العمر 71 عاماً، أن "الأمير هاري كان يتقن لعب دوره كأمير داخل العائلة المالكة، وكان قادراً على إضافة التوهج الجذاب والخاص لها"، مضيفةً: "في البداية، كان يظن أن الحياة داخل القصر مملة ومقيدة لحريته، لكنه بعد سنوات من الابتعاد عن العائلة المالكة، بات يشعر بالحنين لدوره كأمير لأنه كان مميزاً فيه".

وأشارت براون إلى أن ظهور هاري وميغان أصبح أقل تأثيراً مما كان عليه سابقاً، مؤكدةً أن نشاطهما أصبح أقرب إلى ما يمكن وصفه بأنه "سياحة الكوارث"، مستشهدةً بزيارتهما لضحايا حرائق لوس أنجلوس في يناير الماضي.

وأضافت: "هاري يشعر بحساسية تجاه هذا الواقع، لكنه في النهاية يبقى مخلصا لرغبة زوجته".

وأكدت براون أن كتاب Spare الذي أصدره هاري، وأثار جدلا واسعا بسبب ما كشفه من أسرار العائلة المالكة، أغلق تماماً باب المصالحة مع شقيقه الأمير ويليام، مشيرة إلى أن "الكتاب كُتب بدافع الجشع المالي".