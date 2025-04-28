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كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا

28
APRIL
2025
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أكدت لأول مرة أنها نشرت قوات للقتال لصالح روسيا في حربها مع أوكرانيا.
 
وأضاف المصدر أن القوات قدمت "مساهمة مهمة" في تحرير الأراضي الروسية التي تحتلها أوكرانيا.
 
وأكدت كوريا الشمالية أنها نشرت القوات "بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا"، وبـ"أمر من الزعيم كيم جونغ أون".
 
وجاء التأكيد بعد أشهر من إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى روسيا للقتال في منطقة كورسك الواقعة على خط المواجهة.
 
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك"، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".
 
وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية على هذه التقارير بالقول إنها تشعر بالقلق من تورط كوريا الشمالية المباشر في حرب روسيا بأوكرانيا.
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