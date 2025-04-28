مزحة بحفل لتوديع العزوبية تتسبب بإطلاق عملية واسعة للشرطة بألمانيا

A + A -

تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية بشرق ألمانيا، تضمنت "خطفاً وهمياً" للعريس، في إطلاق عملية شرطية واسعة، أمس السبت.

وقالت الشرطة في بيان لها صدر، اليوم الأحد، إن شهود عيان مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلاً آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.

وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.

وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، "المفترض أنه الضحية"، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل.

وقد يكون لهذه الواقعة الغريبة تداعيات خطيرة على المتورطين فيها، حيث يواجه "الخاطفون" الألمان الخمسة تحقيقات للاشتباه في تسببهم في تكدير السلم العام.