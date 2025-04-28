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كرادلة الكنيسة الكاثوليكية يناقشون اليوم انتخاب بابا جديد

28
APRIL
2025
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يجتمع كرادلة الكنيسة الكاثوليكية، الذين وصلوا بالفعل إلى روما اليوم الاثنين، لمناقشة اختيار بابا جديد للفاتيكان.
 
وهذا يعد خامس اجتماع عام منذ وفاة البابا فرنسيس الاثنين الماضي.
 
ولم يتضح بعد بالتحديد عدد الكرادلة الذين سيشاركون في الاجتماع، الذي يعرف بـ"اجتماع ما قبل المجمع المغلق".
 
وقد التقى الكرادلة بالفعل قبل أيام من إقامة مراسم تشييع جنازة ودفن البابا فرنسيس أمس الأول السبت.
 
وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد بدء المجمع المغلق، الذي سيعقد في كنيسة سيستين.
 
ويشار إلى أن أقرب موعد محتمل لاجتماع المجمع المغلق سيكون الخامس من مايو (أيار) المقبل.
 
ومن أجل اختيار بابا الفاتيكان، يتعين أن يحصل كاردينال على ثلثي الأصوات في المجمع المغلق. ويتم إجراء اقتراع في اليوم الأول، يعقبه أربعة اقتراعات في كل يوم .
 
وبمجرد اختيار بابا جديد للفاتيكان، يتم إطلاق دخان أبيض من مدخنة مثبتة على سطح كنيسة سيستين.
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