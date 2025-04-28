مفاجأة.. من هو سارق حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأميركية؟

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أفادت مصادر أمنية أميركية أن المهاجر المقنع الذي أُلقي القبض عليه لسرقة حقيبة غوتشي الخاصة بوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، والتي تحتوي على 3000 دولار نقدًا، هو مواطن تشيلي سبق القبض عليه في قضايا مماثلة في لندن.

وأفادت مصادر لصحيفة "ذا نيويورك بوست" أن ماريو بوستامانتي-ليفا، البالغ من العمر 49 عامًا، من سانتياغو، أُلقي القبض عليه يوم السبت بعد أن سرق حقيبة الكتف الفاخرة بينما كانت نويم، البالغة من العمر 53 عامًا، في نزهة عيد الفصح مع عائلتها في مطعم "ذا كابيتال برغر" في واشنطن.

ويُعتقد أن بوستامانتي-ليفا، المقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، عضو في منظمة سرقة كبيرة على الساحل الشرقي، ولا تزال سلطات إنفاذ القانون تبحث عن مهاجر آخر غير موثق كان شريكه.

وكتبت نويم على حسابها على X: "شكرًا لـ @SecretService وشركائنا في أجهزة إنفاذ القانون على العثور على المجرم الذي سرق حقيبتي يوم أحد الفصح أثناء تناولي وجبة طعام مع عائلتي في مطعم بواشنطن العاصمة وإلقاء القبض عليه".

وأضافت: "هذا الشخص مجرم محترف، ويقيم في بلدنا بشكل غير قانوني منذ سنوات. وللأسف، وقعت العديد من العائلات في هذا البلد ضحايا للجريمة، ولهذا السبب يعمل الرئيس (دونالد) ترامب جاهدًا لجعل أميركا آمنة وإبعاد هؤلاء المجرمين الأجانب عن شوارعنا".

وقال المدعي العام الأميركي إد مارتن إنه من غير المرجح أن تكون نويم مستهدفة نظرًا لمنصبها الرفيع، مضيفًا أن المشتبه بهم ربما انجذبوا إلى حقيبة غوتشي الثمينة والتي احتوت أيضًا على رخصة قيادتها وجواز سفرها وشارة وزارة الأمن الداخلي ومفاتيح شقتها.

وقال مارتن لشبكة "NBC": "بصراحة... كانت حقيبة أنيقة. لم يكن هذا هاويًا. كان هذا شخصًا، لصًا، يجيد هذا. كان واضحًا كيف تجسس عليهم".

ووثّقت كاميرات المراقبة الأمنية لحظة قيام المشتبه به، مرتديًا كمامة جراحية من نوع N95 وبنطالًا داكن اللون وياقة من الفرو وقبعة بيسبول، برفع حقيبة مسؤولة الأمن الداخلي قبل مغادرته المطعم والذي يقع على بُعد ميل واحد تقريبًا من البيت الأبيض، ويقدم برغرًا مميزًا.

وأُلقي القبض على بوستامانتي-ليفا سابقًا عام 2015 بتهمة السرقة وتم حبسه لمدة خمسة أشهر في لندن، حيث سرق ما يقارب عشرات الهواتف والمحافظ وأجهزة الكمبيوتر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل آنذاك.

وصرح مارتن بأن بوستامانتي ليفا وشريكه لن يدخلا البلاد مرة أخرى بعد أن أصبحت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية متدخلة في القضية.

وقال لشبكة "NBCط: "توجيهات الرئيس ترامب لنا هي أن نوجه اتهامات لهؤلاء الأشخاص الموجودين هنا بشكل غير قانوني، ونقاضيهم، ونُرحّلهم، كما تعلمون، في أقرب وقت ممكن وما أستطيع قوله لكم هو أنه لن يعود إلى شوارع أميركا".