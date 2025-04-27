"قد يخرج عن السيطرة"... قمر روسي نووي يُرعب أميركا

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كشفت بيانات من شركات متخصصة في مجال الفضاء أن القمر الصناعي الروسي السري "كوزموس 2553"، الذي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه مرتبط ببرنامج الأسلحة النووية، يدور بشكل غير منتظم، مما يشير إلى احتمال خروجه عن السيطرة.

وأُطلق "كوزموس 2553" قبل أسابيع من بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022. ورُصدت عدم انتظام حركته في مدار القمر الصناعي أكثر من مرة خلال العام الماضي، بحسب بيانات من شركة "ليو لابز" لتتبع الأنشطة الفضائية، وبيانات بصرية من شركة "سلينغشوت أيروسبيس"، التي تمت مشاركتها مع وكالة "رويترز".

ويُعتقد أن "كوزموس 2553" هو قمر راداري للاستخبارات الروسية، ومنصة لاختبار الإشعاعات. ومنذ العام الماضي، أصبح القمر محط اتهامات أميركية بأن روسيا تعمل على تطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات الأقمار الصناعية بالكامل، مثل منظومة "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس"، التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون. ووفقًا للمسؤولين الأميركيين، لا يُعد "كوزموس 2553" سلاحًا في حد ذاته، بل دعمًا لتطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أن القمر مخصص للأبحاث العلمية.

تموضع "كوزموس 2553" في مدار معزول على ارتفاع حوالي ألفي كيلومتر فوق سطح الأرض، وهي منطقة تحتوي على إشعاعات كونية كثيفة، وهو ما تتجنبه عادة الأقمار الصناعية المستخدمة في الاتصالات أو المراقبة الأرضية.

وفي نوفمبر 2023، رصدت شركة "ليو لابز" حركات غير طبيعية للقمر من خلال محطاتها الأرضية العالمية. كما أفاد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن في تقريره السنوي حول التهديدات الفضائية أن هذه الملاحظة تشير إلى أن القمر لم يعد يعمل. وقد أظهرت أيضًا "سلينغشوت أيروسبيس" تغيرات في سطوع القمر في مايو 2024، مما يدل على احتمال وجود دوران غير منتظم.

وقالت قيادة الفضاء الأميركية إنها على علم بتغيرات في مدار "كوزموس 2553"، لكنها امتنعت عن تقديم تقييم إضافي لحالته. وفي نفس السياق، أفاد المتحدث باسم القيادة الأميركية بأن روسيا تدعي أن القمر مخصص لاختبار الأجهزة في بيئة عالية الإشعاع، إلا أن هذا لا يتماشى مع خصائص القمر.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التناقض، بالإضافة إلى استعداد روسيا لاستهداف الأقمار الصناعية الأميركية، قد يؤدي إلى زيادة خطر التصعيد والفهم الخاطئ للأحداث الفضائية.

ويعد "كوزموس 2553" جزءًا من مجموعة من الأقمار الصناعية الروسية المرتبطة بالبرامج العسكرية والاستخباراتية. كما تعتبر روسيا شبكة "ستارلينك" هدفًا عسكريًا مشروعًا، حيث يستخدم الجنود الأوكرانيون الأقمار الصناعية الخاصة بها بالتنسيق مع الأسلحة في ميدان القتال.