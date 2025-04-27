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الـ100 يوم المقبلة لترامب.. العديد من "الطوربيدات" قادمة!

27
APRIL
2025
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يقوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته هذا الأسبوع بتسليط الضوء على إنجازات أول 100 يوم له في منصبه، بينما يركزون على الـ100 يوم المقبلة مع التركيز على صفقات التجارة والمحادثات السلمية، وفقًا لما ذكره مسؤولو البيت الأبيض.

بعد وتيرة من التغييرات التي أسعدت الحلفاء وأدهشت الخصوم، بما في ذلك في مجالات السياسة الاجتماعية مثل حقوق المتحولين جنسيًا، قال أحد المسؤولين إن ترامب لديه "طوربيدات" في جعبته ولكنه لم يوضح ماهيتها.

لقد نفذ ترامب تغييرات واسعة على مجموعة متنوعة من أولويات السياسة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة منذ توليه المنصب في 20 كانون الثاني. لقد قلب النظام الاقتصادي العالمي بالرسوم الجمركية، وقلص الحكومة الفيدرالية من خلال تخفيضات في الوظائف، وألغى برامج التنوع في القطاعين العام والخاص. كما هاجم الأكاديميا وشركات المحاماة والمحاكم.

هذا الأسبوع، يخطط ترامب للسفر إلى ميشيغان لإقامة تجمع للاحتفال بمرور 100 يوم في منصبه. يعتزم البيت الأبيض تسليط الضوء على رؤيته الاقتصادية، وطرد المهاجرين غير المسجلين، والتغييرات في السياسة الخارجية، وعمل قسم "كفاءة الحكومة" الذي أنشأه الملياردير إيلون ماسك لتنقية البيروقراطية الفيدرالية وقطع ما يرونه هدرًا.

الاحتفال بهذه التحركات سيكون جزءًا من جولة واسعة من الانتصارات بمناسبة إطلاق فترة ترامب الثانية، والتي وصفها المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للصحفيين بأنها "خيال للمحافظين". وقال المسؤول: "كل صباح أستيقظ وكأنني أعيش في عالم من الأحلام".

ولقد حجب الرئيس التمويل عن الجامعات بسبب ما تعتبره إدارته تسامحًا مع السلوك المعادي للسامية؛ وقام بتقليص حقوق المتحولين جنسيًا؛ وألغى برامج التنوع والعدالة والشمول (DEI) في الحكومة الفيدرالية ومع المقاولين الفيدراليين. كان لهذا تأثير واسع في المجتمع الأميركي.

قال المسؤول إن المزيد من التحركات قادمة، مع الكثير من "الطوربيدات تحت الماء". ويشمل ذلك المزيد من الإجراءات التنفيذية، وهي سمة بارزة لأول 100 يوم من ولاية ترامب، حيث قال المسؤول إن هذه الإجراءات ستستمر كـ"كرة الثلج المتدحرجة إلى أسفل التل".

وأضاف أن الإدارة لا تزال تعمل على حظر السفر على مواطني عدة دول.

وكانت قد أعاقت المحاكم بعض من إجراءات ترامب، مما أثار غضب حلفائه وانتقادات من البيت الأبيض بأن هؤلاء القضاة يعرقلون إرادة رئيس السلطة التنفيذية والشعب الذي انتخبه.

بينما سيواصل ترامب صراعه مع المحاكم والبيروقراطية الحكومية التي يعتبرها مترهلة وغير متوافقة مع رؤيته، قال مسؤول آخر إنه سيوجه مزيدًا من التركيز في الـ100 يوم المقبلة على صفقات التجارة والمحادثات السلمية.

كان الرئيس قد أطلق حربًا تجارية شاملة مع العديد من الدول هذا العام قبل أن يوقف بشكل كبير الرسوم الجمركية المتبادلة للسماح بالمفاوضات مع الدول الفردية. وتأمل إدارته في إبرام اتفاقيات خلال 90 يومًا.

 

Reuters
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