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اختطاف نتنياهو إلى طهران؟!.. ما القصة؟

27
APRIL
2025
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خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على منصات إلكترونية موالية لإيران مشاهد تمثيلية لاختطاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقله إلى طهران.

المشاهد مأخوذة من فيلم إيراني قصير بعنوان "ضيف غير رسمي"، الذي يبدأ بخبر عن حادث غامض يتعلق باختفاء مفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي. لاحقًا، يتم استدعاء مترجم للغة العبرية لتوجيه الأسئلة إلى ضيف في طهران، ليكتشف المترجم في النهاية أن هذا الضيف هو نتنياهو نفسه.

ورغم أن الفيلم صدر قبل أكثر من 5 أشهر، إلا أنه عاد فجأة إلى الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في إيران، بالتزامن مع المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني.

يُذكر أن الفيلم أنتج في استوديوهات "قدرة"، التي اتهمتها إذاعة "فاردا" الإيرانية المعارضة بأنها شركة تابعة لاستخبارات طهران، تعمل على نشر دعاية لصالح الحكومة الإيرانية. وفقًا لـ"فاردا"، الرئيس التنفيذي لشركة "قدرة" هو مرتضى أصفهاني، المعروف أيضًا باسم مرتضى غوبه، الذي كان يعمل سابقًا مسؤولًا في الاستخبارات الإيرانية.

كما أن الفيلم متاح على موقع "عمار يار"، الذي يتبع لهيئة تعرف باسم "الجبهة الثقافية للثورة الإسلامية"، وهي مؤسسة رسمية أُطلقت بموجب مرسوم صادر عن المرشد الأعلى علي خامنئي قبل أكثر من عقد، وتنشر أعمالًا مرخصة من الحكومة تتماشى مع قيم إيران.

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