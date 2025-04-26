لقاء محتمل بين زيلينسكي وترامب في روما على هامش جنازة البابا

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قد يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي الذي وصل السبت إلى روما للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس، بنظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الإيطالية، على ما قال مسؤول أوكراني كبير.

وأوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته "قد يلتقي الرئيسان".

وأكد ترامب مساء الجمعة بعيد وصوله إلى العاصمة الإيطالية أن كييف وموسكو التي غزت أوكرانيا قبل ثلاث سنوات وتحتل 20 % من أراضيها، "قريبتان جدا من اتفاق".

وقال الرئيس الأميركي أيضا في مقابلة بثت مساء الجمعة إن روسيا ستحتفظ بشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها العام 2014.

لكن رغم هذه الضغوط، أعاد زيلينسكي التأكيد مساء الجمعة أن القرم أوكرانية.

ووصل زيلينسكي إلى روما صباح اليوم برفقة زوجته على ما قال الناطق باسمه سيرغي نيكيفوروف الذي أوضح أن الرئيس الأوكراني وزوجته والوفد المرافق سيشاركون في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

وكان زيلينسكي قال مساء الجمعة إنه غير متأكد من أن "لديه الوقت" للتوجه إلى روما.

وكان زيلينسكي اختصر زيارة جولة خارجية له وعاد إلى كييف إثر هجوم صاروخي روسي أودى بحياة 12 مدنيا وأصاب العشرات فجر الخميس في كييف.