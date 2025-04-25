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عين ترامب على الولاية الثالثة: قبعات وقمصان للانتخابات 2028!

25
APRIL
2025
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على الرغم من منع الدستور الأميركي ترشح الرؤساء لثلاث ولايات، بدأ المتجر الإلكتروني لمنظمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض قبعات وقمصان تحمل شعار "ترامب 2028"، ما أثار تكهنات حول احتمال ترشح الرئيس لولاية ثالثة في البيت الأبيض.

فقد عُرضت القبعات بسعر 50 دولارًا على الموقع، مع عبارة "المستقبل يبدو مشرقًا! غيّر قواعد اللعبة مع قبعة ترامب 2028". كما ظهرت عبارة "غيّر قواعد اللعبة" على القمصان التي عرضت بسعر 36 دولارًا.

في حين اكتفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، بالقول إنها "قبعة رائعة، وأعتقد أنها ستحظى بشعبية كبيرة!"، وفق ما نقلت شبكة "أن بي سي". كما أضافت أن القبعات "لطيفة وسوف تحظى بشعبية كبيرة".

في حين نشر إريك ترامب، نجل الرئيس وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المنظمة، على حسابه في منصة "إكس"، مساء أمس، صورة للقميص الأحمر، فضلاً عن صورة أخرى لنفسه وهو يرتدي القبعة.

ولطالما راود الرئيس وحلفاءه فكرة ترشحه لولاية ثالثة رغم أن الدستور يحظر ذلك. ففي مقابلة الشهر الماضي مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أكد ترامب أن الكثيرين يطلبون منه الترشح للمرة الثالثة، إلا أنه أوضح في الوقت عينه أنه من السابق لأوانه التفكير في تلك المسألة.

علماً أنه أشار في الوقت عينه إلى وجود سبل لتجنب الحد الأقصى للفترة الرئاسية الذي يفرضه التعديل الثاني والعشرون من الدستور.

وينص الدستور الأميركي وتحديداً التعديل الثاني والعشرين منه صراحة على أنه لا يمكن انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين. لكن ثغرة في هذا التعديل قد تتيح لترامب التسلل عبرها والالتفاف على هذا المنع.

إذ لا ينص التعديل المذكور على منع الرئيس من تولي المنصب عن طريق الخلافة. وقد ألمح ترامب صراحة إلى تلك الثغرة. حيث يمكن وفق هذا السيناريو أن يترشح نائبه جيه دي فانس للرئاسة عام 2028، على أن يترشح ترامب لمنصب نائب الرئيس. أما في حال فوزه، فيمكن حينها لفانس التنحي عن منصبه وتسليم زمام الأمور لترامب.

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