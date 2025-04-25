ترامب: مستعد للقاء خامنئي!

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استعداده للقاء المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إنه اعلن عن استعداده للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد علي الخامنئي”.

وأكد ترامب ان "نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران لكني قد أشن حرباً عليها إذا لم نتوصل إلى اتفاق".

وحول التطورات الاقتصادية مع الصين ذكر ترامب ان “الرئيس الصيني اتصل بي”، لافتا الى ان “حكومته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

وبشأن جزيرة القرم ، اكد ان “القرم ستبقى مع روسيا، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني زيلنسكي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.