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ترامب يلتقي "بطل" فضيحة تطبيق سيغنال

25
APRIL
2025
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن مقابلة سيجريها معه الصحفي الذي تسببت إضافته إلى مجموعة محادثة تضم مسؤولين أميركيين كبارا، بتسريب خطط سرية لضربات عسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن.
 
واكتسب رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" جيفري غولدبرغ شهرة عالمية واسعة وتعرض لهجوم لاذع من ترامب بعد نشره تفاصيل لمحادثات حساسة على تطبيق "سيغنال" قبيل غارات أميركية على الحوثيين في اليمن.
 
وأشار ترامب إلى ما يسمى فضيحة "سيغنال" عندما أعلن عن المقابلة المقرر إجراؤها في وقت لاحق الخميس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما غولدبرغ بأنه "الشخص المسؤول عن العديد من القصص الخيالية عني".
 
وقال ترامب "أجري هذه المقابلة بدافع الفضول، وكنوع من المنافسة مع نفسي، فقط لأرى ما إذا كان من الممكن لمجلة ذي أتلانتيك أن تكون صادقة".
 
وأحدث إدراج غولدبرغ في مجموعة الدردشة صدمة في أوساط مؤسسة الأمن القومي وحول العالم، وصدرت دعوات لاستقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث، المذيع السابق في قناة "فوكس نيوز".
 
وكشف هيغسيث، في المحادثة عن توقيت الغارات على الحوثيين المدعومين من إيران قبل وقوعها ونوع الطائرات والصواريخ والطائرات المسيرة المستخدمة.
 
وقال الديمقراطيون إن الجنود الأميركيون كانوا من الممكن أن يتعرضوا للخطر بسبب الاختراق، كما أثار الخلاف تساؤلات جدية حول مخاطر استخباراتية محتملة.
 
وحتى الآن، وقف ترامب إلى جانب هيغسيث ومسؤولين كبار آخرين في مجموعة الدردشة، واصفا الفضيحة بأنها "حملة شعواء"، ومؤكدا أن وزير الدفاع يقوم "بعمل رائع".
 
وغولدبرغ الذي سيجري مقابلة الخميس بمشاركة زميلين له في مجلة أتلانتيك، وفقا لمنشور ترامب، أثار أيضا غضب الرئيس في عام 2020 بسبب مقال ذكر فيه أن كبار ضباط الجيش الأميركي سمعوا ترامب يصف جنودا قُتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بـ"الحمقى" و"الفاشلين".
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