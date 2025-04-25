ترامب: أمام إيران خياران أحدهما سيئ جداً

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مع ترقب الجولة الثالثة من المفاوضات الأميركية الإيرانية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جديداً عن الملف.

"خياران فقط أمام إيران"

فقد كشف سيد البيت الأبيض، الخميس، أن هناك خيارين فقط أمام إيران، مشدداً على أن أحدهما سيئ جداً.

وأعلن أمام الصحافيين أثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، الخميس، أن هناك اتفاقا مع إيران في الطريق سينقذ أرواحا كثيرة، إلا أنه لم يكشف مزيداً من التفاصيل حول الاتفاق المزمع.

في سياق متصل، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، الخميس، رداً على سؤال للعربية/الحدث بأن المحادثات مع إيران بناءة لكن الطريق لا يزال طويلا.

وأوضحت أن وكالة الطاقة الدولية تخطط لإرسال فريق إلى إيران هذا الأسبوع.

كذلك كشفت أن مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مايكل أنطون، سيرأس الوفد الفني في المحادثات مع إيران في عُمان يوم السبت، والتي سيشارك فيها أيضا المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وأضافت بروس للصحافيين في إفادة دورية أن المحادثات في عُمان ستكون أول اجتماع للوفود الفنية.

أتى كلام ترامب في وقت كشف فيه مصدران مطلعان أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال لمبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف خلال المحادثات النووية يوم السبت، إنه قد لا يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي وفقا للجدول الزمني الذي اقترحه الرئيس ترامب، وسأل عما إذا كان ينبغي للأطراف التفاوض أولا على اتفاق مؤقت.

وأبلغ عراقجي ويتكوف أنه بالنظر إلى الطبيعة التقنية التفصيلية لأي اتفاق نووي، سيكون من الصعب جدا إكمال المفاوضات في غضون 60 يوماً، وفقا لما نقل موقع "أكسيوس".

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بالمقابل، ردّ ويتكوف على عراقجي بأنه لا يريد مناقشة اتفاق مؤقت في الوقت الحالي. وبدلاً من ذلك، يريد التركيز على التوصل إلى اتفاق شامل في غضون 60 يوماً.

ووفقاً للمصادر، قال ويتكوف إنه إذا رأى الطرفان أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت مع اقتراب الموعد النهائي، فيمكنهما إعادة النظر في فكرة الاتفاق المؤقت.

وأضافت أن عراقجي وويتكوف عقدا محادثات غير مباشرة في روما، توسط فيها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كما التقيا بشكل مباشر.

شهران للمفاوضات

يذكر أن الرئيس ترامب حدد مهلة شهرين للمفاوضات مع إيران، وأمر بحشد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تحسباً لفشل الجهود الدبلوماسية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، قد يأمر ترامب بشن ضربة عسكرية أميركية على المنشآت النووية الإيرانية أو يدعم هجوماً إسرائيلياً.

بينما أفاد مصدران لوكالة "أكسيوس" أن عراقجي طرح اقتراح الاتفاق المؤقت، نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ذلك في بيان لها: "هذا ببساطة ليس صحيحا ولا دقيقا". ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

وسبق أن ذكرت "أكسيوس" أن الإيرانيين يدرسون اقتراح اتفاق مؤقت.