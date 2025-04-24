فيديو.. رجل يقفز من شرفة منزله لحظة "زلزال إسطنبول"

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، رجلا يقفز من شرفة أحد المنازل خلال الزلزال الذي ضرب إسطنبول.

وقد شهدت مناطق متفرقة من إسطنبول لحظات من الذعر، حيث هرع السكان إلى الشوارع فور وقوع الزلزال، وسط صرخات تصاعدت من المنازل.

وأعلنت سلطات ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا، معظمهم نتيجة القفز من النوافذ والشرفات هربا من الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة إسطنبول وهو أحد أقوى الزلازل التي شهدتها المدينة في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت التقارير أن الإصابات تراوحت بين كسور ورضوض، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

ودعت السلطات المواطنين إلى الحفاظ على الهدوء واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن إدارة الكوارث والطوارئ.

وقد أعاد الزلزال الجديد إلى الذاكرة زلزال فبراير 2023 وهو أعنف زلزال في تاريخ تركيا الحديث، إذ كانت قوته 7.8 درجة ما تسبب في دمار واسع وأودى بحياة أكثر من 55 ألفا وإصابة أكثر من 107 آلاف في جنوب تركيا وشمال سوريا.