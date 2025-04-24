ترامب يقبل بشروط روسيا لوقف الحرب

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

خلط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأوراق الأوروبية بوضع مقترح جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا وتخليه عن دعوته لوقف إطلاق النار التي لم تتحمس لها روسيا، مفاجئاً حلفاءه الأوروبيين عشية اجتماع لندن لحلفاء أوكرانيا الذي شارك فيه وزير خارجية أميركا قبل أن ينسحب تمسكاً بمقترح رئيسه، الذي يقول باعتراف واشنطن بالقرم تحت السيادة الروسية واعتبار خط جبهات القتال الراهن كخط لإنهاء الحرب، والموقف الأميركي الذي لا يختلف إلا ببعض الصياغات عن المقترح الروسي المسرّب مؤخراً، باستعداد روسيا للاكتفاء بالأراضي التي تسيطر عليها من المحافظات الأربع التي أعلنت ضمّها، والامتناع عن السيطرة على ما تبقى من هذه المحافظات تحت سيطرة أوكرانيا إذا كان ذلك يوقف الحرب.

وبعد مواقف رافضة للرئيس الأوكراني للمقترح الأميركي رد الرئيس ترامب على فلاديمير زيلينسكي بالقول إذا كنت متمسكاً بالقرم فلماذا لم تقاتل لاستردادها بعد ضمّها عام 2014؟



