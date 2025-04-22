فيديو.. إخلاء طارئ لطائرة أميركية بعد اشتعال النيران

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شب حريق في محرك طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" وعلى متنها ما يقرب من 300 راكب بعد ابتعادها عن البوابة استعدادا للإقلاع من مطار أورلاندو الدولي بولاية فلوريدا، مما أجبر السلطات على إجلاء الركاب على منزلقات.

وكانت طائرة إيرباص "إيه 330" تستعد للإقلاع إلى أتلانتا عندما اشتعلت النيران في محركها حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وستجري إدارة الطيران الاتحادية تحقيقا في الواقعة.

ويأتي هذا الحادث بعد أن ثارت مخاوف جراء عدد من حوادث الطيران في الآونة الأخيرة بالولايات المتحدة.

وذكرت "دلتا إيرلاينز" أن الرحلة 1213 كانت تقل 282 راكبا وطاقما من 12 فردا. ولم ترد أي تقارير أولية عن وقوع إصابات.

وقد اتبع طاقم الطائرة الإجراءات اللازمة لإخلاء مقصورة الركاب عندما لوحظت ألسنة اللهب في أحد محركي الطائرة.