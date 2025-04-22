living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تركيا تمنع الولادة القيصرية الاختيارية.. ما القصة؟

22
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
فرضت الحكومة التركية، يوم الاثنين، حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.
 
وتسبب الأمر الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية في حالة من الغضب في جميع أنحاء البلاد.
 
ومن المقرر تنظيم أولى الاحتجاجات ضد هذا القانون الجديد مساء الاثنين، في إسطنبول وأنقرة. وقد أطلقت وزارة الصحة في الحكومة المحافظة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان حملة ضد الولادة القيصرية قبل بضعة أشهر.
 
 وتنص الخطة على أن تقليص الولادات القيصرية يهدف إلى "تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني في مستوى مستدام".
 
وقد أعلن أردوغان أن عام 2025 هو عام العائلة، والهدف المعلن هو زيادة معدل المواليد.
 
وفي حين يمكن للنساء الحمل مرة أخرى بسرعة بعد الولادة الطبيعة، غالبا ما يوصى بفترة تعافي أطول بعد الولادة القيصرية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout