تركيا تمنع الولادة القيصرية الاختيارية.. ما القصة؟

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فرضت الحكومة التركية، يوم الاثنين، حظرا على عمليات الولادة القيصرية المخطط لها في المراكز الطبية الخاصة.

وتسبب الأمر الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية في حالة من الغضب في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر تنظيم أولى الاحتجاجات ضد هذا القانون الجديد مساء الاثنين، في إسطنبول وأنقرة. وقد أطلقت وزارة الصحة في الحكومة المحافظة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان حملة ضد الولادة القيصرية قبل بضعة أشهر.

وتنص الخطة على أن تقليص الولادات القيصرية يهدف إلى "تعزيز الولادات الطبيعية والحفاظ على النمو السكاني في مستوى مستدام".

وقد أعلن أردوغان أن عام 2025 هو عام العائلة، والهدف المعلن هو زيادة معدل المواليد.

وفي حين يمكن للنساء الحمل مرة أخرى بسرعة بعد الولادة الطبيعة، غالبا ما يوصى بفترة تعافي أطول بعد الولادة القيصرية.