عربيٌ ضمن لائحة المرشحين لمنصب البابا!

رحل البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاماً، يوم أمس الإثنين، وبدأت الأنظار تتجه نحو الفاتيكان ترقّباً لحدث مفصلي سيعيد تشكيل قيادة الكنيسة الكاثوليكية حول العالم.

ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة البابا الراحل، برز اسم المرشح الوحيد من الشرق الأوسط، البطريرك العراقي لويس ساكو.

ورغم أن اسمه ليس من بين الأوفر حظاً ضمن لائحة أبرز المرشحين، إلا أن تقارير دولية أشارت إلى أنه يُعد من الأسماء المتداولة لخلافة البابا فرنسيس.

مار لويس روفائيل الأول ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم منذ العام 2013، وُلد في مدينة زاخو العراقية في 4 تموز 1948، وسيم كاهناً في أبرشية الموصل الكلدانية سنة 1974.

حصل ساكو على شهادة الدكتوراه من الجامعة البابوية في روما عام 1983، وماجستير في الفقه الإسلامي سنة 1984، كما نال شهادة دكتوراه ثانية من جامعة السوربون في فرنسا سنة 1986.

في العام 2002، تم انتخابه مطراناً على أبرشية كركوك، وسيم على هذا المنصب في العام التالي. وفي الأول من شباط 2013، انتُخب بطريركاً على الكنيسة الكلدانية خلفاً للبطريرك المستقيل عمانوئيل الثالث دلي، وذلك خلال سينودس الكنيسة المنعقد في روما. وفي كانون الثاني 2022، عُيّن عضواً في المجلس الاقتصادي للفاتيكان.

نال البطريرك ساكو عدداً من الأوسمة والتشريفات، من بينها: وسام الدفاع عن الإيمان من إيطاليا، ووسام "باكس كريستي" الدولية، ووسام القديس إسطيفان عن حقوق الإنسان من ألمانيا. كما ألّف ونشر أكثر من 200 مقال و20 كتاباً في مجالات علم اللاهوت المسيحي والفقه.