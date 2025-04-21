بالصور- أهمّ 10 محطات للبابا فرنسيس!

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توفى البابا فرانسيس يوم الاثنين 21 نيسان 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا. وإليكم 10 صور تظهر المحطات الأهمّ بحياة البابا فرنسيس:

- إكليل الزهور التي ألقاها البابا في لامبيدوزا، إيطاليا، في يوليو 8، 2013

- خلال توقف غير مقرر، البابا فرنسيس يصلي عند الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، في بيت لحم، 25 مايو، 2014.

- البابا فرنسيس والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في يوبيل الرحمة في 8 ديسمبر 2015

- البابا في الكنيس في روما، 17 كانون الثاني/يناير 2016.

- فرنسيس والبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل في كوبا، 12 شباط/فبراير 2016.

- في 11 أبريل 2019 في الفاتيكان، يقبل البابا أقدام قادة جنوب السودان

- البابا فرنسيس يحيي ممثلي السكان الأصليين في بويرتو مالدونادو ، بيرو ، الجمعة 19 يناير 2018

- البابا في 27 مارس 2020 في روما ، خلال جائحة Covid-19

- البابا في الموصل يوم الأحد 7 مارس 2021.

- في مرسيليا، يتوقف البابا عند النصب التذكاري المخصص للبحارة والمهاجرين المفقودين في البحر، خلال لقاءات البحر الأبيض المتوسط، في 22 سبتمبر 2023.