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بالصور- أهمّ 10 محطات للبابا فرنسيس!

21
APRIL
2025
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توفى البابا فرانسيس يوم الاثنين 21 نيسان 2025 عن عمر يناهز 88 عامًا. وإليكم 10 صور تظهر المحطات الأهمّ بحياة البابا فرنسيس: 

إكليل الزهور التي ألقاها البابا في لامبيدوزا، إيطاليا، في يوليو 8، 2013

خلال توقف غير مقرر، البابا فرنسيس يصلي عند الجدار الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية، في بيت لحم، 25 مايو، 2014.

البابا فرنسيس والبابا الفخري بنديكتوس السادس عشر في يوبيل الرحمة في 8 ديسمبر 2015

البابا في الكنيس في روما، 17 كانون الثاني/يناير 2016.

فرنسيس والبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل في كوبا، 12 شباط/فبراير 2016.

في 11 أبريل 2019 في الفاتيكان، يقبل البابا أقدام قادة جنوب السودان

البابا فرنسيس يحيي ممثلي السكان الأصليين في بويرتو مالدونادو ، بيرو ، الجمعة 19 يناير 2018

البابا في 27 مارس 2020 في روما ، خلال جائحة Covid-19

البابا في الموصل يوم الأحد 7 مارس 2021.

في مرسيليا، يتوقف البابا عند النصب التذكاري المخصص للبحارة والمهاجرين المفقودين في البحر، خلال لقاءات البحر الأبيض المتوسط، في 22 سبتمبر 2023.

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