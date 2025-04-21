نبذة عن حياة البابا فرنسيس!

A + A -

البابا فرنسيس، واسمه الحقيقي خورخي ماريو بيرغوليو، وُلد في 17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس، الأرجنتين. هو أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يأتي من أمريكا اللاتينية، وأول بابا من الرهبنة اليسوعية، وأول من يتخذ اسم "فرنسيس" تيمّنًا بالقديس فرنسيس الأسيزي.

نشأته ومسيرته الكنسية:

وُلد لعائلة إيطالية مهاجرة.

درس الكيمياء في شبابه، ثم شعر بالدعوة الكهنوتية فالتحق بالرهبنة اليسوعية.

رُسم كاهنًا في عام 1969.

تولّى مناصب كنسية مهمة في الأرجنتين، منها رئيس أساقفة بوينس آيرس سنة 1998.

عُيّن كاردينالاً في عام 2001 على يد البابا يوحنا بولس الثاني.



انتخابه بابا:

في 13 مارس 2013، انتُخب بابا للكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا بنديكتوس السادس عشر، الذي استقال.

ملامح شخصيته وخدمته:

عُرف بتواضعه وبساطة أسلوب حياته؛ رفض الإقامة في القصر الرسولي واختار السكن في بيت القديسة مرثا داخل الفاتيكان.

يهتم بالفقراء والعدالة الاجتماعية، ويدعو دائمًا إلى الرحمة والمغفرة.

يتحدث كثيرًا عن حماية البيئة، كما فعل في رسالته العامة Laudato Si'.

له مواقف تقدمية نسبيًا تجاه بعض القضايا الاجتماعية، وإن بقي متمسكًا بالتقاليد الكاثوليكية في مواضيع العقيدة.

وأعلن الفاتيكان عن وفاة البابا فرنسيس اليوم الإثنين 21 نيسان 2025.