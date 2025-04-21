living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نبذة عن حياة البابا فرنسيس!

21
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البابا فرنسيس، واسمه الحقيقي خورخي ماريو بيرغوليو، وُلد في 17 ديسمبر 1936 في بوينس آيرس، الأرجنتين. هو أول بابا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية يأتي من أمريكا اللاتينية، وأول بابا من الرهبنة اليسوعية، وأول من يتخذ اسم "فرنسيس" تيمّنًا بالقديس فرنسيس الأسيزي.

نشأته ومسيرته الكنسية:

وُلد لعائلة إيطالية مهاجرة.

درس الكيمياء في شبابه، ثم شعر بالدعوة الكهنوتية فالتحق بالرهبنة اليسوعية.

رُسم كاهنًا في عام 1969.

تولّى مناصب كنسية مهمة في الأرجنتين، منها رئيس أساقفة بوينس آيرس سنة 1998.

عُيّن كاردينالاً في عام 2001 على يد البابا يوحنا بولس الثاني.


انتخابه بابا:

في 13 مارس 2013، انتُخب بابا للكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا بنديكتوس السادس عشر، الذي استقال.

ملامح شخصيته وخدمته:

عُرف بتواضعه وبساطة أسلوب حياته؛ رفض الإقامة في القصر الرسولي واختار السكن في بيت القديسة مرثا داخل الفاتيكان.

يهتم بالفقراء والعدالة الاجتماعية، ويدعو دائمًا إلى الرحمة والمغفرة.

يتحدث كثيرًا عن حماية البيئة، كما فعل في رسالته العامة Laudato Si'.

له مواقف تقدمية نسبيًا تجاه بعض القضايا الاجتماعية، وإن بقي متمسكًا بالتقاليد الكاثوليكية في مواضيع العقيدة.

وأعلن الفاتيكان عن وفاة البابا فرنسيس اليوم الإثنين 21 نيسان 2025.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout