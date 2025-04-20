البابا أسف في رسالة الفصح للاوضاع الإنسانية المأساوية في غزة وناشد من أجل إحلال السلام واحترام الحياة البشرية

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أطلّ البابا فرنسيس من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان عند موعد منح البركة البابوية بمناسبة أحد الفصح، وطلب من المونسنيور دييغو رافيلي، رئيس الاحتفالات الليتورجية، تلاوة رسالته الخاصة بالمناسبة.

وتضمنت رسالة البابا مناشدات من أجل إحلال السلام واحترام الحياة البشرية، من الأطفال الذين لم يولدوا بعد، إلى المسنين، والمرضى، والفقراء، والمهاجرين.

وأسف البابا للاوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، محذرا في الوقت ذاته من "تنامي جو معاداة السامية الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم".

ودعا البابا "الاطراف المتحاربة إلى أن يوقفوا إطلاق النار ويطلقوا سراح الاسرى، ويقدّموا المساعدات للشعب الجائع والذي يتطلّع إلى مستقبل سلام".