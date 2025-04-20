زيلينسكي: روسيا تواصل هجماتها رغم هدنة عيد الفصح

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نيران المدفعية الروسية لم تتوقف رغم إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عيد الفصح.



وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، نقلا عن تقرير من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية: "لا يزال بالإمكان سماع صوت المدفعية الروسية في اتجاهات معينة من الجبهة، بغض النظر عن وعد الرئيس الروسي بالهدوء".

وتابع: "إن تصريحات بوتين لم تمتد إلى منطقتي كورسك وبيلجورود في عيد الفصح. فالأعمال العدائية مستمرة، والضربات الروسية مستمرة".

وأضاف أن الوضع أصبح أكثر هدوءا في بعض المناطق.

ويغطي وقف إطلاق النار يوم عيد الفصح، الذي يصادف اليوم الأحد هذا العام لجميع المسيحيين الأرثوذكس والغربيين.

وكتب زيلينسكي أن اقتراح "الهدوء الكامل وغير المشروط لمدة 30 يوما" لا يزال مطروحًا على الطاولة.

وتابع: "يجب أن يأتي الرد عليه من موسكو. أوكرانيا، مع شركائنا، على استعداد للمضي قدما نحو السلام بشكل بناء قدر الإمكان، ولكن روسيا مطالبة بنفس القدر من الجاهزية".