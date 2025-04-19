living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

148 قتيلاً في احتراق قارب.. امرأة تتسبب في كارثة الكونغو

19
APRIL
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 كشفت السلطات المحلية في الكونغو أسباب احتراق قارب «إتش بي كونغولو»، كان يحمل ما يقرب من 500 راكب، قضى منهم نحو 148 بينهم نساء وأطفال، وأفادت بأن امرأة تسببت في الحريق عندما أشعلت موقداً لتحضير الطعام.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن النيران انتشرت بسرعة بعد أن تسببت الشرارات في انفجار وقود مخزن على متن القارب، ما أدى إلى اشتعال النيران في الهيكل الخشبي وإثارة حالة من الذعر بين الركاب.

وقال مفوض النهر في المنطقة كومبيتانت لويوكو، إن العديد من الركاب، بمن فيهم نساء وأطفال، قفزوا إلى مياه النهر العميقة هرباً من النيران، لكنهم لقوا حتفهم غرقاً لعدم إجادتهم السباحة. ولفت إلى أن القارب الذي كان مكتظاً بشكل مفرط ويفتقر إلى معدات السلامة مثل سترات النجاة أو طفايات الحريق، انقلب بعد الحريق، مما زاد من حجم الخسائر البشرية.

وتمكنت السلطات و سكان محليون من إنقاذ عدد من الناجين، بعضهم يعاني من حروق شديدة، فيما كشف مسؤولون أن أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وكشفت الكارثة عن التحديات المزمنة التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية في نظام النقل النهري، حيث تعتبر الأنهار، وخاصة نهر الكونغو، ثاني أطول أنهار إفريقيا، الوسيلة الرئيسية للتنقل لأكثر من 100 مليون نسمة، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الطرق المهيأة أو النقل الجوي، ومع ذلك، غالباً ما تكون القوارب الخشبية المستخدمة قديمة، مكتظة، وغير مجهزة بمعايير السلامة، مما يجعل حوادث الحريق والغرق شائعة.وتعد الحادثة واحدة من أسوأ الكوارث النهرية التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ لقي ما لا يقل عن 148 شخصاً حتفهم وفقد العشرات؛ بعد اندلاع حريق مدمر في قارب خشبي مزدحم على نهر الكونغو في شمال غرب البلاد.

وقعت المأساة التي كشفت عنها السلطات الكونغولية، بالقرب من مدينة مبانداكا، عاصمة إقليم إكواتور، عند تقاطع نهري الكونغو وروكي، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على النقل النهري بسبب نقص البنية التحتية البرية.

 

 

عكاظ
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout