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بشكل مفاجئ... حالة طبية تنهي مؤتمراً صحافياً لترامب

19
APRIL
2025
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تم إنهاء المؤتمر الصحافي للرئيس الأميركي بشكل مفاجئ، أمس الجمعة، بعد تعرض فتاة صغيرة لحالة طبية طارئة داخل المكتب البيضاوي.

وجاء المؤتمر الصحافي بعد أداء الدكتور محمد أوز اليمين الدستورية رئيسًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (Medicare & Medicaid).

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس ترامب كان يتحدث إلى الصحافيين عندما فقدت فتاة صغيرة، كانت من ضمن ضيوف الدكتور أوز، وعيها بشكل مفاجئ، مما أثار حالة من القلق في القاعة.

وأظهرت مقاطع فيديو من المؤتمر الصحفي لحظة هرولة الدكتور أوز نحو الفتاة التي بدت غير مستقرة رغم أنها استعادت وعيها سريعًا.

تم إخراج الفتاة من البيت الأبيض، وتوقف الرئيس ترامب عن الحديث وغادر القاعة لاحقًا برفقة الحاضرين.

بعد الحادثة، تم توجيه الصحافيين إلى غرفة الإحاطة، ولم يصدر أي بيان رسمي بعد بشأن الحالة الصحية للفتاة.

 

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