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«المنطقة الأمنية» في غزة أكثر من 50% من مساحة القطاع

19
APRIL
2025
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الشرق الأوسط -

مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خريطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حوّل 30 في المائة تقريباً من أراضي القطاع إلى «منطقة أمنية عملياتية» يُمنع الفلسطينيون من دخولها.

غير أن حسابات أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، مستندة إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي، أظهرت أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً؛ أي أكثر بقليل من نصف مساحة القطاع البالغة 365 كيلومتراً مربعاً.

وقالت رافينا شمدساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن «الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى بأوامر الإخلاء، وهي في الواقع أوامر تهجير قسري».

وأضافت: «أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة». وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد دُمّر 80 في المائة من المنشآت المدنية في غزة، كلياً أو جزئياً.

 

الشرق الأوسط
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