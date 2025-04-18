زيلينسكي: الشركات الصينية الخاضعة للعقوبات ساعدت روسيا في إنتاج صواريخ

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الشركات الصينية التي فرضت عليها كييف عقوبات في وقت سابق شاركت في إنتاج صواريخ إسكندر الروسية.



وكتب زيلينسكي في بيان على منصة إكس: "اليوم، وسعنا عقوباتنا الأوكرانية ضد ما يقرب من 100 كيان -أشخاص حقيقيون واعتباريون- معظمهم ضالعون في إنتاج صواريخ مثل إسكندر كتلك التي ضربت خاركيف".



وأضاف: "الكثير من هذه الكيانات روسي، لكن للأسف بعضها من الصين".



ورفضت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق اتهامات زيلينسكي لبكين بتزويد روسيا بالأسلحة ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة". وقالت إن الصين لم توفر أبدا أسلحة فتاكة لأي طرف في الأزمة الأوكرانية.