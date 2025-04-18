إدارة ترامب تدرس خيار إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي

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يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين، “سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة”.

وفي وقت سابق، نقلت مجلة “بوليتيكو” عن مصدرَين مقرّبَين من البيت الأبيض، تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، حذّر مراراً مسؤولي إدارة ترامب من أن أي محاولة لإقالة باول، قد تُعرض الأسواق المالية لعدم الاستقرار.