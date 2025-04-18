هذا ما حصل مع إبنة الـ10 أعوام!

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أعلنت السلطات الأميركية يوم الأربعاء عن اعتقال رجل من كاليفورنيا بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن تعرّف عليها عبر تطبيقي "Roblox" و"Discord".

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة كيرن، تم توقيف ماثيو ماكاتونو نافال (27 عامًا) يوم الأحد، بتهم تشمل الاختطاف وممارسة الجنس غير المشروع مع قاصر. وأشارت شبكة CNN إلى أنها لا تزال تتحقق مما إذا كان نافال قد حصل على تمثيل قانوني.



بدأت القصة عندما أبلغت عائلة الطفلة، وهي من مدينة تافت بولاية كاليفورنيا، عن فقدانها يوم الأحد. وبحسب شرطة مقاطعة كيرن، أظهرت التحقيقات أن الطفلة كانت تتواصل مع نافال عبر الإنترنت، وتبيّن لاحقًا أنهم قد يكونون في منطقة إلك غروف، التي تبعد أكثر من 250 ميلًا عن تافت.

تم إخطار سلطات إلك غروف، التي نجحت في العثور على الطفلة بعد ظهر اليوم نفسه، وألقت القبض على نافال. وتم احتجازه أولاً في مقاطعة ساكرامنتو، قبل أن يُنقل إلى كيرن، حيث يحتجز حاليًا بكفالة مالية تبلغ 250 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة.



وأصدر مكتب عمدة كيرن بيانًا حذر فيه الأهالي من مخاطر الاتصالات الإلكترونية، مشددًا على أهمية مراقبة الأطفال أثناء استخدامهم للألعاب الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أن العديد منها يحتوي على خاصية المراسلة الفورية، مما قد يشكل خطرًا يوازي أو حتى يفوق خطر وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية.



من جهتهما، أكدت شركتا "Roblox" و"Discord" التزامهما بسياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه أي تهديدات تتعلق بسلامة الأطفال.



وقال متحدث باسم "Roblox" لشبكة CNN: "هذه الادعاءات مقلقة للغاية، ونحن نجري تحقيقات نشطة، مع وجود العديد من أدوات الحماية لمنع السلوكيات المفترسة على المنصة."



أما "Discord"، فأكدت أنها تتخذ إجراءات حازمة بحذف المحتوى، وحظر المستخدمين، وإبلاغ السلطات المختصة. وأشار المتحدث باسمها إلى أن الشركة قامت بإبلاغ المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) حول الواقعة.