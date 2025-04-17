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بالتفاصيل: تقرير يكشف كيف "أوقف ترامب خطّة إسرائيليّة لقصف النوويّ الإيرانيّ"!

17
APRIL
2025
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن :" صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، كشفت الخميس، أن العدو الإسرائيلي فكرت جديا في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني عدة مرات منذ تشرين الأول 2024، وذلك عقب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".


وأفاد تقرير "نيويورك تايمز"، صباح الخميس، بأن إسرائيل كانت تأمل في مهاجمة البرنامج النووي الإيراني في أيار 2024، بدعم مباشر من الولايات المتحدة.


تفاصيل الفكرة الإسرائيلية

وكان العديد من كبار المسؤولين الإسرائيليين منفتحين نظريا على الفكرة، وكانت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر ثقة من أي وقت مضى بقدرتها على تنفيذ مثل هذه العملية، خاصة بعد تنفيذ هجوم ناجح ضد إيران في نيسان 2024، وعمليات ناجحة في اليمن، رغم بعدها الجغرافي الأكبر من إيران.

ومع ذلك، لم يكن كبار المسؤولين الإسرائيليين مستعدين لتنفيذ العملية دون موافقة الولايات المتحدة، بما يشمل ضمان الحماية الأميركية من رد متوقع بصواريخ باليستية على نطاق أوسع من قبل المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي.

وبسبب معارضة إدارة جو بايدن، اختارت "إسرائيل" تدمير أنظمة الدفاع الجوي من طراز S-300 الإيرانية، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وكانت العملية الجوية الإسرائيلية ناجحة إلى درجة أنها قضت بالكامل على الدفاعات الجوية المتقدمة لإيران، ومع نجاح العملية البرية في سوريا، تغيّر تقييم بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين من اعتبار ضرب المنشآت النووية الإيرانية إلى "أمرا مرجحا"، بعد ما كان "محتملا".

لكن مرة أخرى، وضعت إدارة بايدن "إشارة توقف"، وقرّر المسؤولون الإسرائيليون، في ضوء فوز ترامب بالانتخابات، الانتظار حتى توليه منصبه لمحاولة إقناعه بتنفيذ الضربة خلال الأشهر الأولى من ولايته.

وبعد انتخاب ترامب، واجهت خطوة إسرائيل معارضة من بعض أطراف إدارة ترامب، التي تفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران.

لكن ترامب اختار في النهاية المسار الدبلوماسي النووي مع إيران، وطلب من إسرائيل عدم تنفيذ الهجوم."

سكاي نيوز عربية
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