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بعد استبعاده على خلفية مفاوضة حماس.. ترامب يعيد بولر لمهامه

17
APRIL
2025
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أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهام مستشاره آدم بولر مبعوثا خاص لشؤون الرهائن، وفقا لإشعار أرسل إلى الكونغرس في 4 أبريل الجاري واطلع عليه موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.
 
ووفقا للمهام الموكلة إليه، سينسق بولر بين الوكالات بشأن قضايا الرهائن، وسيرفع تقاريره إلى ترامب ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
 
وكان بولر واجه عاصفة سياسية في مارس الماضي، بعد أن التقى مباشرة مسؤولين من حركة حماس، مما جعله أول مسؤول أميركي يفعل ذلك على الإطلاق.
 
ورغم موافقة ترامب على هذه المحادثات، فإنها أثارت غضب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين ناقش بعضهم الأمر بشكل خاص مع البيت الأبيض.
 
كما أشعلت لقاءاته مع حماس موجة غضب في إسرائيل، التي قالت إن هذه الاجتماعات أجريت من دون علمها.
 
وكان بولر تفاوض مع الحركة من أجل الإفراج عن الرهينة الإسرائيلي الأميركي المحتجز في قطاع غزة إيدان ألكسندر، مع جثث 4 رهائن آخرين.
 
يشار إلى أن التعيين الجديد مؤقت ولا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
 
وفي منتصف مارس الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة ترامب سحبت ترشيح بولر لمنصب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن.
 
ومن وقتها واصل بولر عمله تحت مسمى "موظف حكومي خاص"، وهو منصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في بيان: "سيواصل آدم بولر العمل مع الرئيس ترامب كموظف حكومي خاص يركز على المفاوضات المتعلقة بالرهائن".
 
وأضافت:"لعب آدم دورا حاسما في التفاوض على عودة مارك فوغل من روسيا، وسيواصل هذا العمل المهم لإعادة الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في أنحاء العالم إلى ديارهم".
 
 
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