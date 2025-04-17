المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة "البيولوجي"

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قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.

وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن "مصطلح 'امرأة' في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية".

ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون.

وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني "المرأة" بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار "ظالما" للمتحولين جنسيا.

وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام 2018، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 بالمئة.

وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.