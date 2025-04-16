اضطرابات محتملة في شبكات الطاقة وانقطاعات في الاتصالات.. ماذا سيحصل؟!

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أعلن مركز "فوبوس" الروسي للأرصاد الجوية أن الأرض بدأت اليوم الأربعاء تتأثر بعاصفة مغناطيسية ناجمة عن التوهجات الشمسية.

وصرح يفغيني تيشكوفيتس، الخبير في المركز: "أدت التوهجات الشمسية إلى إطلاق سحابتي بلازما وصلتا إلى الأرض وأثرتا على غلافها المغناطيسي، مما تسبب في عاصفة مغناطيسية شديدة ستستمر بشكل متقطع حتى صباح يوم الخميس".



وبحسب المتنبئ الجوي، فإنه من المتوقع أن تحدث اضطرابات في المجال المغاطيسي للأرض صباح اليوم تصل إلى مستويات G3 و G2 (قوي ومعتدل). خلال ليلة وصباح 17 نيسان من المتوقع أن تضعف إلى المستويين G2 و G1 (معتدل وضعيف).

من جانبهم، أفاد باحثو معهد الجيوفيزياء الفلكية في موسكو بأن تأثيرات العاصفة المغناطيسية بدأت تظهر على الأرض منذ ليل الأربعاء، حيث سُجِّل وصولها إلى المستوى G2 (المستوى المعتدل).



وأوضح الخبراء أن هذه الشدة قد تتسبب في:



- اضطرابات محتملة في شبكات الطاقة



- تعطيل أنظمة الملاحة الراديوية



- انقطاعات في الاتصالات عالية التردد.