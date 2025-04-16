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صورة غريبة لحفرة أو نفق غامص على المريخ

16
APRIL
2025
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورة غريبة لحفرة أو نفق غامص على سطح كوكب المريخ، وتساءل موقع "صورة اليوم الفلكية" عن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية على الكوكب الأحمر.

وجاء في تعليق حساب "صورة اليوم الفلكية" على حساب إكس: "ما الذي أوجد هذه الحفرة غير العادية في المريخ؟"

وأضافت التغريدة المرفقة للصورة الغريبة "في الواقع، هناك العديد من الحفر المصورة في هذا المشهد الشبيه بـ"الجبنة السويسرية"، وجميعها باستثناء واحدة تُظهر تضاريس مريخية مظلمة ومغبرة تحت جليد ثاني أكسيد الكربون الخفيف المتبخر".

وتابع "توجد الحفرة الأكثر غرابة في أعلى اليمين، وتمتد حوالي 100 متر، ويبدو أنها تخترق مستوى أدنى".

وقال إن سبب وجود هذه الحفرة غير العادية، ولماذا تحيط بها حفرة دائرية لا تزال موضوع تكهنات، على الرغم من أن الفرضية الرائدة هي أنها نشأت بسبب اصطدام نيزك.

وأشار الحساب إلى أن مثل هذه الحفر تعتبر ذات أهمية خاصة لأنها "قد تكون بوابات إلى مستويات أدنى تمتد إلى كهوف واسعة تحت سطح المريخ".

وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الأنفاق التي تحدث بشكل طبيعي محمية نسبيا من سطح المريخ القاسي، مما يجعلها مرشحة جيدة نسبيا لاحتواء حياة المريخ.

وختمت التغريدة بالقول "بالتالي، تُعد هذه الحفر أيضا أهدافا رئيسية للمركبات الفضائية المستقبلية المحتملة والروبوتات وحتى مستكشفي الكواكب الخارجية البشرية".

 

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