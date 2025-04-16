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"اتفاق تاريخي" في منظمة الصحة العالمية.. ماذا حدث؟

16
APRIL
2025
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بعد أكثر من 3 سنوات من المفاوضات، توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إلى اتفاق تاريخي يهدف للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها.

وقالت المنظمة في بيان إن "الدول الأعضاء اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح، عبر بلورة مسودة اتفاقية ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية المقبلة في مايو".

وسارع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الترحيب بما اعتبره "إنجازا تاريخيا"، وقال: "لقد صنعت دول العالم التاريخ اليوم في جنيف".

وأضاف أن "أعضاء الوفود التي شاركت في المفاوضات، ومن خلال توصلهم إلى توافق في الآراء بشأن اتفاقية الجوائح، لم يؤسسوا فحسب لاتفاقية متعددة الأجيال لجعل العالم أكثر أمانا، بل أظهروا أيضا أن التعددية حية وبصحة جيدة، وأنه في عالمنا المنقسم لا تزال الدول قادرة على العمل معا لإيجاد أرضية مشتركة واستجابة مشتركة للتهديدات المشتركة".

وسيتعين على الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اعتماد هذا الاتفاق، خلال الجمعية العامة للصحة العالمية في جنيف في مايو المقبل، ليصبح معاهدة دولية.

وكانت المفاوضات تعثرت عند بضع نقاط أبرزها المادة 11 من النص المكون من 30 صفحة، التي تحدد نقل التكنولوجيا لإنتاج المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة، خصوصا لصالح البلدان النامية.

وكانت هذه القضية محور تظلم البلدان الفقيرة خلال جائحة كورونا، عندما احتكرت البلدان الغنية جرعات اللقاح والاختبارات.

وبعد 5 سنوات من ظهور "كوفيد 19" الذي أودى بحياة الملايين ودمر الاقتصاد العالمي، ما زال العالم، رغم أنه أفضل استعدادا، بعيدا كل البعد عن أن يكون جاهزا لمواجهة جائحة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والخبراء.

 

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