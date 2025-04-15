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في سابقة من نوعها.. اعتقال 4 فبركوا صورا فاضحة عبر الـ AI

15
APRIL
2025
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في أول حملة من نوعها، اعتقلت الشرطة اليابانية أربعة أشخاص بتهمة بيع صور فاحشة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي
 
فقد ذكرت مصادر في الشرطة، اليوم الثلاثاء أن الأشخاص الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والخمسينات من العمر، زُعم أنهم صنعوا ملصقات تعرض صورًا فاحشة لنساء وباعوها على مواقع مزادات على الإنترنت، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.
 
واستخدموا برنامج ذكاء اصطناعي مجانيًا لإنشاء صور لنساء بالغات عاريات، لا وجود لهن في العالم الحقيقي.
 
كما باعوا الملصقات مقابل آلاف الين لكل ملصق.
 
قلق عالمي
وتعتبر هذه الاعتقالات الأولى من نوعها في اليابان بتهمة بيع صور فاحشة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
 
تأتي هذه الواقعة فيما يتزايد القلق عالميًا بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، بما في ذلك من خلال التزييف العميق، الذي يحوّل الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية الحقيقية للأشخاص إلى صور زائفة.
 
فوفقًا لدراسة أجرتها شركة الذكاء الاصطناعي الهولندية Sensity عام 2019، فإن حوالي 96 بالمائة من مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت هي مواد إباحية غير موافق عليها، ومعظمها تصور نساء.
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