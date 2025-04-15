ترامب: إيران اعتادت التعامل مع أغبياء في أميركا

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، إيران بالمماطلة في المفاوضات الجارية بشأن برنامجها النووي، معتبراً أن طهران تسعى لكسب الوقت دون التوصل إلى اتفاق فعلي، وذلك عقب الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت نهاية الأسبوع في سلطنة عُمان.

وأشار ترامب، خلال لقائه في المكتب البيضاوي مع رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، إلى أن "إيران قد تكون تماطل لكسب الوقت"، قائلاً: "عقدنا اجتماعًا معهم السبت، ولدينا اجتماع آخر مقرر السبت المقبل، وقلتُ لهم: هذا وقت طويل، أعتقد أنهم اعتادوا التعامل مع أغبياء في هذا البلد، لذا يماطلون".

وشدّد ترامب على ضرورة تخلي إيران عن فكرة امتلاك سلاح نووي قائلاً: "يجب على إيران أن تتخلص من مفهوم السلاح النووي، لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف".

وفي تحذير صريح، لمّح إلى احتمال تنفيذ ضربات عسكرية في حال تعثرت المفاوضات، قائلاً: "إذا اضطررنا إلى اتخاذ إجراء قاسٍ للغاية، فسنفعله"، مؤكداً أن "المفاوضات يجب أن تُجرى بسرعة، لأن إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي"، على حد تعبيره.

وفي المقابل، حذرت طهران من أن أي هجوم عسكري عليها سيؤدي إلى إشعال صراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عقب الاجتماع الأول في مسقط، أن الجانبين "اقتربا جدًا" من التوصل إلى إطار عام للمفاوضات، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم ملموس في الجولة المقبلة المقررة يوم السبت القادم.