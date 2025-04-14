إعلام: منع نائبة برلمانية بريطانية من دخول هونغ كونغ

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ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن النائبة البرلمانية البريطانية، ويرا هوبهاوس، قالت إنها تم منعها من دخول هونغ كونغ هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، عن النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في باث، وهي أيضا عضو في "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين"، القول إن رفض دخولها هونغ كونغ مرتبط – على ما يبدو - بانتقادها لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ولك بحسب ما ورد في بيان صادر عن التحالف، اليوم الأحد.

وكانت هوبهاوس سافرت إلى هونغ كونغ يوم الخميس الماضي، برفقة زوجها، وتم احتجازها لعدة ساعات لاستجوابها، قبل أن يتم نقلها على متن رحلة جوية لإعادتها إلى المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، التي كانت أول من نشر الخبر.

وسمح لزوج النائبة البرلمانية بالدخول.