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رئيس البرازيل السابق يجري جراحة بعد إصابته بانسداد معوي

14
APRIL
2025
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خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الأحد في برازيليا لجراحة "ناجحة" استمرت 12 ساعة بعد إصابته بانسداد معوي إثر شعوره بآلام شديدة سبّبها هجوم بسكّين تعرض له عام 2018.
 
وأوضح مستشفى "دي إف ستار" بالعاصمة البرازيلية في بيان أن بولسونارو (70 عاما) خضع "لعملية لفتح البطن بهدف علاج التصاقات معوية وإعادة بناء جدار المعدة".
 
وكانت زوجته ميشال بولسونارو، أول من أعلن انتهاء العملية، مؤكدة نجاحها.
 
وكان بولسونارو وصل إلى برازيليا مساء السبت في طائرة طبية آتيا من ناتال (شمال شرق) بعدما شعر بآلام شديدة في البطن.
 
وبدأ جولة لحشد أنصاره في هذه المنطقة الفقيرة والمعقل التاريخي لليسار، بعد أسبوعين على قرار المحكمة العليا محاكمته بتهمة محاولة الانقلاب.
 
في 26 مارس (آذار)، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب من أجل تجنب هزيمته الانتخابية في 2022 أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
 
ورغم أن بولسونارو ليس مؤهلا للترشح حتى عام 2030 بسبب تشكيكه في نزاهة الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية، إلا أنه ما زال يأمل في إلغاء هذه العقوبة أو تخفيفها للسماح له بالترشح في عام 2026.
 
وكان بولسونارو كشف الجمعة أن طبيبه أبلغه بأن "هذه هي الحالة الأكثر خطورة منذ الهجوم" الذي تعرض له عام 2018.
وقال بولسونارو "بعدما مررتُ بنوبات مشابهة عدة خلال السنوات القليلة الماضية، اعتدتُ على الألم. لكن هذه المرة، حتى الأطباء فوجئوا"، مؤكدا أن حالته "مستقرة" وأنه يسير "على طريق التعافي".
 
وكان طبيبه كلاوديو بيروليني قد أشار في وقت سابق في مؤتمر صحافي إلى أن "هذه النوبة تبدو أكثر شدة من سابقاتها، خصوصا في الأمعاء".
وأصدرت عيادة ريو غراندي الخاصة في ناتال، نشرة طبية جديدة منتصف نهار السبت، أوضحت فيها أن الوضع الصحي لبولسونارو "يتطور بطريقة مستقرة" وأنه أمضى "ليلة هادئة".
 
واضطر بولسونارو إلى قطع جولة انتخابية عندما شعر بـ"ألم مبرح" في البطن بسبب آثار تعرضه للطعن أثناء قيامه بجولة في خضمّ حملة الانتخابات الرئاسية عام 2018.
 
ونفذ الهجوم رجل تبيّن لاحقا أنّه مضطرب عقليا ولا يمكن محاكمته.
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