نجل نتنياهو يهاجم ماكرون لنيته الاعتراف بدولة فلسطين.. "تبا لك"

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هاجم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد دعمه إقامة دولة فلسطينية.

ورد على تصريحات ماكرون في منصة "إكس"، وقام بتسجيل أسماء المستعمرات الفرنسية مطالبا بتحريرها.

وأعاد يائير نتنياهو ليل السبت نشر تغريدة لماكرون على منصة "إكس"، وعلق عليها قائلا: "تبا لك.. نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة. نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية. نعم لاستقلال كورسيكا. نعم لاستقلال إقليم الباسك. نعم لاستقلال غينيا الفرنسية. أوقفوا الإمبريالية الفرنسية الجديدة في غرب إفريقيا".

ندّد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"معلومات مغلوطة" بشأن اعتراف فرنسي محتمل بالدولة الفلسطينية، داعيا إلى "عدم ادّخار أي جهود" من أجل إحلال السلام في المنطقة.

وأسف ماكرون لافتقار بعض ما يُنشر على منصة إكس "بشأن نوايانا في ما يتّصل بغزة" للدقة، داعيا إلى عدم التسليم بأي "اختصار أو استفزاز"، وإلى "عدم الإسهام في نشر "المعلومات المغلوطة والتلاعب". وشدّد على وجوب "البقاء موحدين".

وكان ماكرون أعلن قبل أيام أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو خلال مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع السعودية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرّك متبادل لاعتراف بلدان عربية بإسرائيل.

وكان الموقف الذي أدلى به عائدا من مصر قد أثار احتجاجات في أوساط اليمين واليمين المتطرف في فرنسا.

وجدّد ماكرون تأكيده على "الحق المشروع للفلسطينيين بدولة وبالسلام، وكذلك بحق الإسرائيليين بالعيش بسلام وأمن، وباعتراف البلدان المجاورة بالاثنين معا".

وشدّد على "وجوب أن يشكل المؤتمر الذي سيعقد في يونيو منعطفا"، وقال "أبذل أقصى الجهود مع شركائنا من أجل التوصل إلى هدف السلام هذا (...). لكني ننجح علينا ألا ندّخر أي جهد".

وتزايدت الدعوات دعما لحل الدولتين منذ أن اندلعت في غزة الحرب التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة. وفي مايو 2024، اتخذت آيرلندا والنروج وإسبانيا هذه الخطوة، ثم تلتها سلوفينيا في يونيو. لكن حل الدولتين يصطدم برفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.