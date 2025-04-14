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حالات الحصبة تزداد في أميركا.. والمرض ينتشر في 25 ولاية

14
APRIL
2025
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تجاوزت حالات الإصابة بمرض الحصبة في الولايات المتحدة 700 حالة حتى يوم الجمعة، في نهاية أسبوع انضمت فيه ولاية إنديانا إلى خمس ولايات أخرى تشهد حالة تفشٍ نشطة، وزادت الحالات في تكساس بمقدار 60 حالة، وتم الإعلان عن حالة وفاة ثالثة مرتبطة بالحصبة في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تفشيا للمرض، الذي يصيب الأطفال وانتشر في 25 ولاية أميركية.
 
وقال وزير الصحة روبرت كينيدي في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون يوم الخميس إن حالات الحصبة ترتفع على الصعيد الوطني، لكن الفيروس لا يزال ينتشر في الغالب في الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم، وإن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعادت نشر فريق في غرب تكساس.
 
وقد سجلت الولايات المتحدة بالفعل حالات إصابة بالحصبة هذا العام أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال 2024 بأكمله.
 
 
كما سجلت ولاية تكساس معظم هذه الحالات، حيث سجلت 541 حالة إصابة. وتشمل حالات الإصابة في تكساس طفلين في سن المدرسة الابتدائية لم يتم تطعيمهما وتوفيا بسبب أمراض مرتبطة بالحصبة بالقرب من مركز تفشي المرض في منطقة غرب تكساس الريفية، مما دفع كينيدي إلى زيارة المنطقة يوم الأحد. وكان الشخص الثالث الذي توفي شخص بالغ في نيو مكسيكو لم يتلق التطعيم أيضا.
 
الولايات الأكثر في تفشي المرض
وتشمل الولايات الأخرى التي تشهد تفشي المرض - وهو ما يعرف بوجود ثلاث حالات أو أكثر - نيو مكسيكو وإنديانا وكانساس وأوهايو وأوكلاهوما.
 
وأبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن إجمالي 712 إصابة بالحصبة على مستوى البلاد حتى الآن هذا العام في 25 ولاية، منها تكساس ونيو مكسيكو.
 
يذكر أن مرض الحصبة ينجم عن فيروس شديد العدوى ينتقل عبر الهواء وينتشر بسهولة عندما يتنفس الشخص المصاب أو يعطس أو يسعل.
 
ويمكن الوقاية من الحصبة من خلال اللقاحات، وكان يعتقد أنه قد تم القضاء عليه في الولايات المتحدة منذ عام 2000.
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