بالصورة: بهدف إغتيال ترامب.. قتل والديه!

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وجّه المدعون العامون في مقاطعة واكيشا تهما إلى نيكيتا كاساب، البالغ من العمر 17 عاما، بقتل والدته وزوجها داخل منزلهما في ويسكونسن في شباط.

أفادت السلطات الفيدرالية في وثائق المحكمة أن مراهقا من ويسكونسن قتل والديه "للحصول على الموارد المالية والاستقلالية اللازمة" لقتل الرئيس دونالد ترامب والإطاحة بالحكومة الأميركية.

ووجهت لنيكيتا كاساب، في آذار الماضي، تهمتان بالقتل من الدرجة الأولى وتهمتان بإخفاء جثة، وفقاً لسلطات مقاطعة واكيشا. وتشمل التهم الأخرى سرقة ممتلكات تزيد قيمتها على 10,000 دولار أميركي، واختلاس هوية للحصول على أموال.