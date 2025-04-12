انتهاء المحادثات الإيرانية - الأميركية في عمان على إيجابيات واتفاق على مواصلتها الاسبوع المقبل

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انتهت المحادثات الايرانية - الاميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني في عُمان حيث شدّدت طهران على أن "أجواء بناءة" سادت الحوار مع واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته "فرانس برس": إن وزير الخارجية عباس عراقجي ومبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف "تبادلا وجهات النظر في جو بناء قائم على الاحترام المتبادل"، موضحة أن وسيطا عُمانيا أدار المناقشات.

اضاف بيان الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف "اتفقا على مواصلة المحادثات الأسبوع المقبل"، وأشار البيان إلى أن عراقجي وويتكوف تحادثا بشكل مباشر "لبضع دقائق".