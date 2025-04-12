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تقرير: ترمب مستعد لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع إيران

12
APRIL
2025
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نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي قوله، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك قبل ساعات من بدء المحادثات المرتقبة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في سلطنة عمان، السبت.

وقال الموقع إن طهران لا تثق في ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، كما نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم: «لسنا متأكدين مما يمكن توقعه من جانب إيران في هذه المحادثات».

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة تريد أن تعرف ما إذا كانت طهران لديها إرادة سياسية لإجراء مناقشات جادة «حتى لا نضطر للجوء إلى خيار آخر».

وأشار الموقع إلى أن المحادثات الأميركية الإيرانية المزمع عقدها السبت ستبدأ غير مباشرة ثم تجري بشكل مباشر على الأرجح «إذا تم الاجتماع الأولي بشكل إيجابي».

وعشية محادثات مصيرية في عُمان، تبادل مسؤولون أميركيون وإيرانيون تحذيرات عالية المستوى؛ وفي حين لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيار عسكري تقوده إسرائيل حال فشل الحلول الدبلوماسية، حذر مستشار للمرشد الإيراني من «إجراءات رادعة» إذا استمرت الضغوط.

وتجري السبت محادثات بين المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن البرنامج النووي لطهران.

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