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الأوروبيون يتعهدون بتقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

11
APRIL
2025
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تعهدت خمسون دولة تقريبًا داعمة لأوكرانيا بزيادة مساعداتها العسكرية لكييف، في حين خفضت الولايات المتحدة دعمها.

وقال وزير الدفاع البريطانيّ جون هيلي، في بروكسل: "اليوم، أعلن عن مساعدة بقيمة 350 مليون جنيه استرلينيّ (407 ملايين يورو)" ضمن حزمة اجمالية قدرها 4,5 مليارات جنيه استرلينيّ (5,2 مليارات يورو) مقررة هذا العام.

وجاء ذلك بعد اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا التي أنشأها حلفاء كييف لتقديم المساعدات العسكرية لها.

وأوضح الوزير البريطانيّ، الذي شارك في رئاسة هذا الاجتماع مع نظيره الألمانيّ بوريس بيستوريوس أنّ "هذه المساعدة تتضمن أنظمة رادار وألغاما مضادة للدبابات والمئات والآلاف من الطائرات المسيرة الجديدة".

ولفت الوزير البريطانيّ إلى وجود تعهدات بمساعدات عسكرية تصل إلى 21 مليار يورو، لكن الجزء الأكبر من هذا المبلغ كان معروفا أو تم الإعلان عنه مسبقًا.

وأكد بيستوريوس أن بلاده ستقدم لكييف مساعدات عسكرية بقيمة 11 مليار يورو في حلول 2029.
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