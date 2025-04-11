ترامب يخضع لأول فحص طبي خلال ولايته الثانية

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يخضع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، لأول فحص بدني خلال ولايته الثانية.

وترامب، الذي سيبلغ من العمر 79 عاما في يونيو، معروف بحبه للوجبات السريعة لكنه كثيرا ما يتحدث عن قوة صحته البدنية والعقلية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال، الإثنين، معلنا عن هذا الفحص "أنا بحال أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا بد من القيام بهذه الأمور".

ولم يرد البيت الأبيض على استفسارات بشأن الفحص وما الذي سيتضمنه.

وقد يقدم الفحص الطبي أول توضيح لوضع ترامب الصحي منذ تعرضه لإصابة سطحية في أذنه من رصاصة في محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في يوليو الماضي.

وعادة ما يحدد البيت الأبيض البيانات التي ستُنشر من الفحص الصحي للرئيس.

وترامب غير ملزم بالإفصاح عن أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لإجراء الفحص الرئاسي.

وقال طبيب بالبيت الأبيض في عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب إن صحته بشكل عام ممتازة لكنه يحتاج إلى إنقاص وزنه والبدء في ممارسة روتين يومي من التمارين الرياضية.