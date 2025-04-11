حادث مؤسف.. جنازة تتحول إلى كابوس بسقوط المشيعين في القبر!

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في مشهد مأسوي، تحولت جنازة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة إلى كارثة، عندما تعثر حاملو النعش وسقطوا مع التابوت داخل القبر.
وثقت عائلة الميت الواقعة وجرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل "فيروسي" وسط تساؤل وحيرة المتابعين.
ووفق موقع "هيندوستان تايمز"، تعود الواقعة إلى شهر آذار الماضي، إلى أحد الأشخاص المتوفيين يُدعى ينجامين أفيليس، حيث انهارت منصة القبر بالمعزين، وأصيبوا بجروح في أرجلهم وأيديهم وظهورهم، بينما كان الأسوأ من نصيب بنيامين ابن أفليليس، الذي ظل عالقاً تحت التابوت داخل القبر وسط صراخ الحضور.
أصيب الشاب بغيوبة تحت التابوت، بينما كان وجهه عالقاً في الوحل.
وأبدت العائلة انزعاجها الشديد من سوء تجهيز المنصة، مُرجعة سبب الحادث المحرج إلى تقصير المقبرة ودار الجنازة.
وقالت ابنة الرجل المتوفي: "كان كل شيء يرتجف، ومتذبذب، والخشب مبللًا، أعتقد أن عليهم الاعتذار، والتعويض".
أصيب الشاب بغيوبة تحت التابوت، بينما كان وجهه عالقاً في الوحل.
وأبدت العائلة انزعاجها الشديد من سوء تجهيز المنصة، مُرجعة سبب الحادث المحرج إلى تقصير المقبرة ودار الجنازة.
وقالت ابنة الرجل المتوفي: "كان كل شيء يرتجف، ومتذبذب، والخشب مبللًا، أعتقد أن عليهم الاعتذار، والتعويض".